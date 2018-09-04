ПОЕЗЖАЙ В ОБЪЕЗД!

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За КПП-3 ограничено движение транспорта.

На дороге ведутся ремонтные работы и движение автомобилей организовано по одной полосе. По информации Краевого управления автомобильных дорог, с 4 по 14 сентября на участке дороги с 22 по 25,5 км "Обхода Железногорска", врайоне родника за КПП-3, в связи с дорожными работами движение автотранспорта будет осуществляться только по одной полосе. Для безопасности установлена необходимая дорожно-знаковая информация.

Отметим, что дорога находится в краевой собственности и передана в ведение КГКУ «Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю».