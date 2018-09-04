СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ!
04.09.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия / Разное | Просмотров: 25 | Автор: Татьяна Зимина
Ушел из жизни заслуженный строитель РФ Виктор Чухно.
2 сентября на 79-ом году жизни после продолжительной болезни скончался Заслуженный строитель РФ Виктор Чухно. Об этом сообщает сайт муниципальной газеты. С 1988 по 1993 годы Виктор Михайлович был начальником треста «Сибхиммонтаж», далее – президентом акционерного общества закрытого типа «Трест Сибхиммонтаж».
Светлая память ветерану города...
Прощание с Виктором Чухно состоится 5 сентября в 13.30 в новом ритуальном зале.
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