СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ!

Ушел из жизни заслуженный строитель РФ Виктор Чухно.

2 сентября на 79-ом году жизни после продолжительной болезни скончался Заслуженный строитель РФ Виктор Чухно. Об этом сообщает сайт муниципальной газеты. С 1988 по 1993 годы Виктор Михайлович был начальником треста «Сибхиммонтаж», далее – президентом акционерного общества закрытого типа «Трест Сибхиммонтаж».

Светлая память ветерану города...

Прощание с Виктором Чухно состоится 5 сентября в 13.30 в новом ритуальном зале.