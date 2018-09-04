НАГРАДЫ ЛУЧШИМ

Железногорцы получили почетные краевые награды.

Железногорцы вошли в число жителей края, удостоенных почетных государственных и региональных наград. Их накануне вручил временно исполняющий обязанности Губернатора Александр Усс.

Почётную грамоту главы региона вручили мастеру по ремонту ГХК Олегу Ильину. Благодарности Губернатора удостоена Ольга Кучина, монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов решетневской фирмы.