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НАГРАДЫ ЛУЧШИМ

04.09.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 26 | Автор: Татьяна Зимина

Железногорцы получили почетные краевые награды.

Железногорцы вошли в число жителей края, удостоенных почетных государственных и региональных наград. Их накануне вручил временно исполняющий обязанности Губернатора Александр Усс.

Почётную грамоту главы региона вручили мастеру по ремонту ГХК Олегу Ильину. Благодарности Губернатора удостоена Ольга Кучина, монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов решетневской фирмы.



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