ВЫБИРАЙ ПУТЬ!

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ПАТП изменит схему движения городских автобусов в 2019 году

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04.09.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 43 | Автор: Татьяна Зимина

ПАТП изменит схему дивжения городских автобусов в 2019 году.

Новую маршрутную сеть автопредприятие разработало с учетом пожеланий железногорцев. При ее формировании были учтены основные пожелания железногорцев, восстановлены транспортные связи, утраченные в 2018 году, принято во внимание мнение горожан о создании маршрутов, которые бы связывали старую часть города с ул. Восточной и микрорайонами 3 и 4. Так например, маршрута №9 не будет.
Изменения коснулись:
- маршрут № 2 — самый протяженный маршрут города, его протяженность в 2018 году составляет 48,6 км. Для сокращения протяженности маршрута с него была снята необходимость обеспечить транспортную связь мкрн. Лукаши и ул. Загородная с объектами притяжения на территории Железногорска, эта транспортная связь была включена в схему движения маршрута № 5. Кроме того, маршрут № 2, двигаясь в обоих направлениях по ул. Ленина, вместо ул. Свердлова, создаст транспортные связи ул. Ленина с ул. Восточной, пр. Ленинградским;
- маршрут № 5 стал связующим для мкрн. Лукаши, ул. Загородная и объектами притяжения на территории г. Железногорск. Кроме того, маршрут № 5 обеспечит транспортную связь старой части города с автостанцией «ТЭА», спорткомплексом «Радуга» с пр. Ленинградский и ул. 60 лет ВЛКСМ через ул. Восточную, Саянскую (вместо пр. Курчатова, как ранее), сохраняя связь ул. 60 лет ВЛКСМ с медгородком;
- маршрут № 32 подвергнется минимальным изменениям – в обоих направлениях маршрут будет проходить по ул. 60 лет ВЛКСМ;
- маршрут № 9 в связи с тем, что будет дублироваться на 95% с существующими маршрутами, будет исключен из маршрутной сети.
Изменение схем движения маршрутов №№ 2, 5, 32 представлено на схемах.

  



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