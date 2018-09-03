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УРА, ШКОЛА!

03.09.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 34 | Автор: Татьяна Зимина
В железногорские школы пошли учиться более 8 тысяч учеников.
1 сентября первый звонок в новом учебном году прозвенел для 8 258 учеников. В их числе 907 первоклассников. В День знаний во всех школах Железногорска прошли торжественные линейки. 
Праздник для всех школьников и их родителей продолжился в городском парке: пожарная служба провела демонстрацию техники с игровыми программами, образовательные учреждения представили «Открытые творческие площадки», состоялся конкурсный показ ученической формы, работала спортивная площадка народных игр, творческие коллективы выступили с концертной программой, прошёл «Интеллектуальный марафон» и ежегодная образовательная акция «Все на диктант». 
На празднике работали площадки программного мероприятия #РОСАТОМВМЕСТЕ. В рамках проекта «Слава созидателям» школьники записывали интервью с ветеранами города, «Школа Росатома» проводила свои творческие задания. Кстати, голосование на сайте администрации продолжается. Необходимо оставить свой голос за социальные проекты #РОСАТОМВМЕСТЕ по ссылке http://rosatomvmeste.atomgoroda.ru/golos/.
  


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КОММЕНТАРИИ К СТАТЬЕ:
Дата: Вчера, 18:39 | Статус: | Автор: Гость , Группа: Гости

Московские школы работают по 5 дневке а в регионах по 6 дневке.
О 5 дневке говорят давно на самом высоком уровне но у нас забота о детях идет до определенного момента. В Москве эту заботу могут себе позволить, у нас зарплаты меньше и хренушки учителя отдадут лишний день т.к. потеряют часы и соответственно в ЗП. Вот такая забота

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