УРА, ШКОЛА!

В железногорские школы пошли учиться более 8 тысяч учеников.

1 сентября первый звонок в новом учебном году прозвенел для 8 258 учеников. В их числе 907 первоклассников. В День знаний во всех школах Железногорска прошли торжественные линейки.