УРА, ШКОЛА!
03.09.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 34 | Автор: Татьяна Зимина
1 сентября первый звонок в новом учебном году прозвенел для 8 258 учеников. В их числе 907 первоклассников. В День знаний во всех школах Железногорска прошли торжественные линейки.
Праздник для всех школьников и их родителей продолжился в городском парке: пожарная служба провела демонстрацию техники с игровыми программами, образовательные учреждения представили «Открытые творческие площадки», состоялся конкурсный показ ученической формы, работала спортивная площадка народных игр, творческие коллективы выступили с концертной программой, прошёл «Интеллектуальный марафон» и ежегодная образовательная акция «Все на диктант».
На празднике работали площадки программного мероприятия #РОСАТОМВМЕСТЕ. В рамках проекта «Слава созидателям» школьники записывали интервью с ветеранами города, «Школа Росатома» проводила свои творческие задания. Кстати, голосование на сайте администрации продолжается. Необходимо оставить свой голос за социальные проекты #РОСАТОМВМЕСТЕ по ссылке http://rosatomvmeste.atomgoroda.ru/golos/.
На празднике работали площадки программного мероприятия #РОСАТОМВМЕСТЕ. В рамках проекта «Слава созидателям» школьники записывали интервью с ветеранами города, «Школа Росатома» проводила свои творческие задания. Кстати, голосование на сайте администрации продолжается. Необходимо оставить свой голос за социальные проекты #РОСАТОМВМЕСТЕ по ссылке http://rosatomvmeste.atomgoroda.ru/golos/.
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