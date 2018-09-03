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АТОМНЫЙ РОК

03.09.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия / Культура | Просмотров: 32 | Автор: Татьяна Зимина

Железногорская рок-группа "Штурман" стала лауреатом V международного фестиваля музыки "U 235".

Он проходил 27-30 августа в г. Сосновый Бор Ленинградской области. Это отраслевой музыкальный фестиваль городов Росатома. В этом году он проводился в направлениях: авторская песня, классическая музыка, джаз и рок-музыка.

Железногорская рок-группа "ШТурман" стала лауреатом V Международного открытого фестиваля чистой музыки "U 235" в номинации "Рок - группа" направления "Атомная сила рока", в котором приняли участие 26 коллективов и исполнителей из городов: Курчатов (Курская обл.), Озёрск и Трёхгорный (Челябинская обл.), Северск и Снежинск (Томская обл.), Глазов (Удмуртия), Лесной (Свердловская обл.), Саров (Нижегородская обл.), Дмитровград (Ульяновская обл.), Удомля (Калининская обл.), Заречный (Пензеская обл.), Ломоносов, Всеволожск, Сосновый Бор (Ленинградская обл.), Санкт-Петербург, Железногорск (Красноярский край). 

31 августа группа вернулась с наградой в Железногорск. 

 



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