СОБРАЛИ В ШКОЛУ!
03.09.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 31 | Автор: Татьяна Зимина
Сотрудники ГАИ помогли собраться в школу многодетным.
Железногорские дорожные полицейские приняли участие к благотворительной акции «Помоги пойти учиться». По традиции сотрудники приобрели для ребят из многодетных семей школьные принадлежности. Подарки для детей передал начальник Госавтоинспекции Дмитрий Калинин. Он напомнил детям о безопасном поведении в школе, на дороге и улице, а также о сохранности их личного имущества. Кроме того, пожелал ребятам учиться в школе только на «отлично».
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