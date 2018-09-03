СОБРАЛИ В ШКОЛУ!

Сотрудники ГАИ помогли собраться в школу многодетным.

Железногорские дорожные полицейские приняли участие к благотворительной акции «Помоги пойти учиться». По традиции сотрудники приобрели для ребят из многодетных семей школьные принадлежности. Подарки для детей передал начальник Госавтоинспекции Дмитрий Калинин. Он напомнил детям о безопасном поведении в школе, на дороге и улице, а также о сохранности их личного имущества. Кроме того, пожелал ребятам учиться в школе только на «отлично».