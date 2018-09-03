ЧЕШСКОЕ ЗОЛОТО

Триатлонист Дмитрий Полянский завоевал золото на кубке мира в Чехии.

О своей победе железногорец рассказал в Фейсбуке.

"Второе золото в этом году на кубке мира! Но прежде всего победа на таком технически сложном и горном этапе кубка мира, для меня большое достижение. Это значит, что последние годы которые я уделял техники владения велосипедом, где то даже в ущерб другим видам, не прошли зря. Я очень рад. Теперь можно вновь сосредоточиться на главном виде - беге".

По словам спортмена гонка прошла в напряженном режиме. Велосипед - Проехали 41км со средней 38км/ч, средней мощностью 280 ватт и набором 611 метров. Бег и плавание тоже принесли успех.

Фото Фейсбук Дмитрия Полянского