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ЧЕШСКОЕ ЗОЛОТО

03.09.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия / Спорт | Просмотров: 34 | Автор: Татьяна Зимина

Триатлонист Дмитрий Полянский завоевал золото на кубке мира в Чехии.
О своей победе железногорец рассказал в Фейсбуке. 

"Второе золото в этом году на кубке мира! Но прежде всего победа на таком технически сложном и горном этапе кубка мира, для меня большое достижение. Это значит, что последние годы которые я уделял техники владения велосипедом, где то даже в ущерб другим видам, не прошли зря. Я очень рад. Теперь можно вновь сосредоточиться на главном виде - беге".
По словам спортмена гонка прошла в напряженном режиме. Велосипед - Проехали 41км со средней 38км/ч, средней мощностью 280 ватт и набором 611 метров. Бег и плавание тоже принесли успех. 
Фото Фейсбук Дмитрия Полянского



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