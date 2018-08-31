ФИНАЛ СЕЗОНА

ПАТП сокращается число рейсов по садовым маршрутам.

Со следующей недели уменьшится число рейсов по садовым маршрутам. С 3 сентября сокращается последний рейс на каждом направлении. Так 26-с будет отходить от площади Победы в 19.20, из садов 19.45. 42-с – в 19.40 и 20.05 соответственно. Последний автобус маршрута 19-с от Трансагентства поедет в 8 вечера, из садов – в 20.25. 17-с, который ходит от КПП, последний рейс сделает в 19.35, из садов можно будет уехать в 19.50.