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НА ПОЛЬЗУ ДЕЛА

31.08.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 41 | Автор: Татьяна Зимина

12 железногорских садовых кооперативов получили по 100 тысяч на развитие.

Итоги конкурса «Жители за чистоту и благоустройство». подвели сегодня в администрации города. Сегодня председателям коопетративов и товариществ вручили их награду. Критериями победы являлись чистота, порядок, наличие мест сбора мусора. В числе победителей, например, 24ые, 5ые, 20ые сады. Также гранты получат и три гаражных кооператива. Конкурс проходит десятый год.

 



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