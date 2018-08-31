НА ПОЛЬЗУ ДЕЛА
31.08.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 41 | Автор: Татьяна Зимина
12 железногорских садовых кооперативов получили по 100 тысяч на развитие.
Итоги конкурса «Жители за чистоту и благоустройство». подвели сегодня в администрации города. Сегодня председателям коопетративов и товариществ вручили их награду. Критериями победы являлись чистота, порядок, наличие мест сбора мусора. В числе победителей, например, 24ые, 5ые, 20ые сады. Также гранты получат и три гаражных кооператива. Конкурс проходит десятый год.
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