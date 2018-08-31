НА ПОЛЬЗУ ДЕЛА

12 железногорских садовых кооперативов получили по 100 тысяч на развитие.

Итоги конкурса «Жители за чистоту и благоустройство». подвели сегодня в администрации города. Сегодня председателям коопетративов и товариществ вручили их награду. Критериями победы являлись чистота, порядок, наличие мест сбора мусора. В числе победителей, например, 24ые, 5ые, 20ые сады. Также гранты получат и три гаражных кооператива. Конкурс проходит десятый год.