ЗИМА БЛИЗКО

Комиссию по чрезвычайным ситуациям провел накануне исполняющий обязанности главы Железногорска Сергей Пешков. Обсуждали предстоящий отопительный сезон. Представители ресурсоснабжающих компаний, управляющих организаций, ТСЖ, руководители учреждений отчитались о готовности к началу отопительного сезона.

В Железногорске и посёлках ЗАТО подготовка объектов ЖКХ идет в плановом режиме. Промыто 92 % тёпловых сетей в городе и 100% в поселках. При опрессовке выявлено 76 порывов, из них 68 уже устранено.

Мероприятия по подготовке к зиме на предприятиях и в жилом фонде продолжаются. Из 752 многоквартирных домов Железногорска 592 полностью готовы к зиме.

Ресурсоснабжающие организации завершили проведение конкурсных процедур, необходимых для поставки топлива в зимний период. На сегодняшний день запас мазута на МП "Гортеплоэнерго" составляет 5 201 тонна, угля - 2 425 тонн. На котельной ЖТЭЦ в наличии 64 588 тонн угля.