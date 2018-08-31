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ЗИМА БЛИЗКО

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31.08.18 | Главные темы / Cобытия
В городе прошла КЧС по подготовке к зиме
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ЗИМА БЛИЗКО

31.08.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 28 | Автор: Татьяна Зимина
В городе прошла КЧС по подготовке к зиме.
Комиссию по чрезвычайным ситуациям провел накануне исполняющий обязанности главы Железногорска Сергей Пешков. Обсуждали предстоящий отопительный сезон. Представители ресурсоснабжающих компаний, управляющих организаций, ТСЖ, руководители учреждений отчитались о готовности к началу отопительного сезона. 
В Железногорске и посёлках ЗАТО подготовка объектов ЖКХ идет в плановом режиме. Промыто 92 % тёпловых сетей в городе и 100% в поселках. При опрессовке выявлено 76 порывов, из них 68 уже устранено. 
Мероприятия по подготовке к зиме на предприятиях и в жилом фонде продолжаются. Из 752 многоквартирных домов Железногорска 592 полностью готовы к зиме. 
Ресурсоснабжающие организации завершили проведение конкурсных процедур, необходимых для поставки топлива в зимний период. На сегодняшний день запас мазута на МП "Гортеплоэнерго" составляет 5 201 тонна, угля - 2 425 тонн. На котельной ЖТЭЦ  в наличии 64 588 тонн угля.  


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