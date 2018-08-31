РАДИОПРОГРАММА ОТ 28 АВГУСТА30
31.08.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия / Радиопередачи | Просмотров: 21 | Автор: Наталья Кокорина
ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
8 октября 2014 | Раздел: Аудио / РадиопередачиВ программе: • Рабочая четырёхдневка • Гаражи в огне • КБУ - 55 • Подарок от Прохорова • Осторожно, мошенники! • Три трубадура
7 октября 2014 | Раздел: Аудио / РадиопередачиВ программе: • Долг Родине • Санкции для нормативщиков • Спорт по-швейцарски • Летний заряд • Три поколения • Театр - детям
24 сентября 2014 | Раздел: Аудио / РадиопередачиВ программе: • Бюджет похудеет • «Бесхозная» сумка • Засосало в трясину • Сам обманываться рад • Ртуть под запретом • Деньги дружинникам
26 июня 2009 | Раздел: Cобытия- Информационный выпуск; - Передача из цикла "Православие"; - Музыкальная программа.
КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Олег, в новости: ЯМОЧНЫЙ РЕМОНТ
Горожанин, в новости: В ПРОГРАММЕ "КСТАТИ" - СЕРГЕЙ ПЕШКОВ
Желе, в новости: И СНОВА МОШЕННИКИ
Галина Процкая, в новости: КАДЕТСКИЙ КОРПУС В ЖЕЛЕЗНОГОРСКЕ
Галина Процкая, в новости: НАРОДНЫЙ ОПРОС