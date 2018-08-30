ГДЕ КУПИТЬ ГАЗЕТУ?

Где можно купить газету «Город и горожане»?

В связи с закрытием сети магазинов «Балтийский» газету «Город и горожане» сегодня можно купить в следующих торговых точках:

Во всех киосках «Розпечать»

Микрорайон: рынок «Центральный», магазины «Семейный» (Восточная, 11), «Кедр» (Восточная, 31б), «Риф» (Восточная, 49), «Алмаз» (Восточная, 58а), «Фортуна» (Восточная, 13), «Елочка» (Молодежная, 15а), «Мята» (Саянская, 17), «Белый аист» (Курчатова, 53), «Виктория-О» (Курчатова, 22), «7 шагов» (Центральный, 4а), «Квадрат» (Курчатова, 16а), киоск «Гном» (Королева, 6а).

Ленинградский: киоск «Любимый» (60 лет ВЛКСМ, 64), магазины «Проспект» (Ленинградский, 20а), «Гурман» (Ленинградский, 71), «Хозтовары» (Мира, ?).

п. Заозерный (Элка): ТД «Железногорск».

Старая часть города: магазины «Квадрат» (Андреева, 9), «Тасти» (Ленина, 50), «Шанс» (Ленина, 63а), «Час пик» (Ленина, 24), «Fedя» (Свердлова, 53), «Для вас» (Октябрьский, 41), «Осень» (Маяковского, 19), «Квадрат» (Ленина, 13).

А также в редакции газеты «Город и горожане» по Комсомольской, 25а (в отделе рекламы).

Первомайский: магазины «ИП Павлюченко», «Палитра»

Лукаши: магазин «Лукаши»

Додоново: магазин «Додоновский», магазин «Колос»

Подгорный: магазины «Соболь», «Четвертый район», «Толгут».

Новый Путь: магазин «Новый Путь»

У наших распространителей:

здание администрации города, Дом быта, центральная поликлиника, стационар (гостевой вход), проходная ИСС, в магазинах «Прогресс», «Домашний» (Мира, 25а), «Девятка +».

Ищите на торговых точках ЗАТО объявление: Здесь можно купить газету «Город и горожане»