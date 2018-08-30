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"ТЕРРИТОРИЯ ДЛЯ ВСЕХ"

30.08.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия / Разное | Просмотров: 24 | Автор: Татьяна Зимина
В Железногорске для особых детей провели недельное инклюзивное погружение.
Интенсив "Территория для всех" для ребятишек с ограниченными физическими возможностями и их родителей проводила общественная организация "Этот мир для тебя" с 21 по 27 августа. Погружение проходило на базе загородного детского оздоровительного центра. Неделю дети, мамы и папы занимались мастер-классами, посещали консультации специалистов по реабилитации и психологов. Реализация проекта стала возможной благодаря средствам муниципальной субсидии и Фонда президентских грантов. Темой инклюзивного интенсива выбрали - "Звёздный десант". Она была посвящена 60-летию АО "ИСС" - одного из партнёров проекта, которое градообразующее предприятие отметит в следующем году.
В лагере побывали 42 ребёнка и 40 родителей. Все они смогли погрузиться в тему космоса и провести полезно и интересно все эти дни. Им в этом помогали 13 специалистов и пять волонтёров.

Несколько дней на базе лагеря «Взлёт» для детей проводили тематические мастер-классы, интерактивные игры и квесты, шоу-программы, развивающие занятия, работала музыкальная, театральная и телестудия, творческая мастерская рисования красками на воде Эбру. Для родителей же в рамках интенсива проведены психологические тренинги и  семинары, а также индивидуальные консультации специалистов.
Организаторы лагеря отмечают, что была создана среда погружения, где дети за короткий срок взяли максимум для развития. Завершился лагерь большим праздничным гала-концертом и прощальным костром.
На территории Железногорска такой семейный интенсив проходит уже второй год. В этот раз он заявлен как «Лучшая муниципальная практика» в рамках программного мероприятия #РОСАТОМВМЕСТЕ. За проекты можно голосовать на сайте http://rosatomvmeste.atomgoroda.ru/golos/. Победа в  конкурсе позволит получить Железногорску 10 млн рублей на развитие городских проектов.


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