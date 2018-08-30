СТАРОСТЬ НЕ В ТЯГОСТЬ

Владимир Путин в ходе телеобращения заявил, что россиянам необходимо повысить пенсионный возраст.

Для женщин до 60 лет, для мужчин — до 65 лет, сообщает "Коммерсант". Так же глава государства предложил ввести социальную категорию «граждане предпенсионного возраста» для 55-летних женщин и 60-летних мужчин.

Президент также считает нужным на три года уменьшить стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию: для женщин — до 37 лет, для мужчин — до 42 лет.

Кроме того, Путин предложил установить досрочный выход на пенсию для многодетных матерей. «То есть, если у женщины трое детей, то она сможет выйти на пенсию на три года раньше срока. Если четверо детей — на четыре года раньше. А для женщин, у которых пять и более детей, все должно остаться как сейчас, они смогут выходить на пенсию в 50 лет»,— пояснил глава государства.

Владимир Путин предложил повысить с 2019 года пособие по безработице для лиц предпенсионного возраста — с 4 тыс. 900 руб. до 11 тыс. 280 руб. — и установить период выплаты в один год.



Президент поддержал инициативу о введении административной и уголовной ответственности за необоснованное увольнение лиц предпенсионного возраста", пишет "Коммерсант".