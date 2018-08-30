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ГДЕ КУПИТЬ ГАЗЕТУ?
30.08.18 | Главные темы / Cобытия / Культура
Где можно купить газету «Город и горожане»?
СУШИТЕ КУПАЛЬНИКИ!

СУШИТЕ КУПАЛЬНИКИ!
30.08.18 | Главные темы / Cобытия
Пляж городского озера закроется 31 августа.
ПРОГРАММА "КСТАТИ" ОТ 30 АВГУСТА

ПРОГРАММА "КСТАТИ" ОТ 30 АВГУСТА
30.08.18 | Главные темы / Телепередачи
Гость в студии - и.о. главы ЗАТО г. Железногорск Сергей Пешков
"ТЕРРИТОРИЯ ДЛЯ ВСЕХ"

"ТЕРРИТОРИЯ ДЛЯ ВСЕХ"
30.08.18 | Главные темы / Cобытия / Разное
В Железногорске для особых детей провели недельное инклюзивное погружение
НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 29 АВГУСТА

НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 29 АВГУСТА
30.08.18 | Главные темы / Cобытия / Телепередачи
НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 29 АВГУСТА

НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 28 АВГУСТА

28.08.18 | Раздел: Главные темы / Телепередачи | Просмотров: 63 | Автор: Татьяна Зимина



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