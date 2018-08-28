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ПЕШЕХОДНЫЙ СВЕТОФОР

ПЕШЕХОДНЫЙ СВЕТОФОР
28.08.18 | Главные темы / Cобытия
На перекрестке улиц Советская и Ленина установят светофоры для пешеходов.
НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 27 АВГУСТА

НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 27 АВГУСТА
28.08.18 | Главные темы / Cобытия / Телепередачи
НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 27 АВГУСТА
ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА

ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА
28.08.18 | Главные темы / Cобытия
16 тонн мусора убрали с берегов Енисея
НОЧЬ, ПАРК, КИНО!

НОЧЬ, ПАРК, КИНО!
27.08.18 | Главные темы / Cобытия / Культура
В Железногорске впервые прошел фестиваль уличного кино
ПРАЗДНИК ЗНАНИЙ!

ПРАЗДНИК ЗНАНИЙ!
27.08.18 | Главные темы / Cобытия
В городском парке 1 сентября пройдет «Классный день!»

РАДИОПРОГРАММА ОТ 28 АВГУСТА

29.08.18 | Раздел: Cобытия / Культура / Радиопередачи | Просмотров: 17 | Автор: Наталья Кокорина


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