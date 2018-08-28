ПЕШЕХОДНЫЙ СВЕТОФОР
28.08.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 47 | Автор: Татьяна Зимина
В связи с проведением ремонтных работ, в период с 9 утра 28 августа до 16 часов 31 августа, не будут работать светофоры на перекрестке улиц Ленина и Советской.
Специалисты Горэлектросети заменят стойки, установят пешеходные секции на каждый светофор перекрестка ул. Советская и Ленина, заменят кабельные линии всех светофоров.
На данном перекрестке появятся речевые информаторы, которые будут работать с 10 утра до 19 вечера.
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