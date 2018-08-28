ПЕШЕХОДНЫЙ СВЕТОФОР

На перекрестке улиц Советская и Ленина установят светофоры для пешеходов.

В связи с проведением ремонтных работ, в период с 9 утра 28 августа до 16 часов 31 августа, не будут работать светофоры на перекрестке улиц Ленина и Советской.