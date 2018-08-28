ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА

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28.08.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 16 | Автор: Татьяна Зимина
Железногорцы убрали 16 тонн мусора убрали с берегов Енисея.
24 августа прошел завершающий этап экологического проекта «Чистый берег». В этот раз активисты собрали 16 тонн мусора вдоль  берегов Енисея на двух участках - в районе камня в Додоново, установленного в честь первопроходцев, и в районе оздоровительного лагеря «Взлёт».
 
В субботнике участвовали около 200 человек: сотрудники администрации, ФЯО ФГУП ГХК, АО «КрасЭКО», МП ПАТП, МП «Гортеплоэнерго», МП ГТС, МП «Горэлектросеть», МП ГЖКУ, МП КБУ и активисты «Молодой гвардии». За два часа работы удалось навести порядок на территории протяженностью шесть километров.
 
Проект «Чистый берег» организован городской администрацией при поддержке Общественного совета госкорпорации Росатом и межрегиональной экологической общественной организации «Зеленый крест».
 


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