ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА

Железногорцы убрали 16 тонн мусора убрали с берегов Енисея.

24 августа прошел завершающий этап экологического проекта «Чистый берег». В этот раз активисты собрали 16 тонн мусора вдоль берегов Енисея на двух участках - в районе камня в Додоново, установленного в честь первопроходцев, и в районе оздоровительного лагеря «Взлёт».