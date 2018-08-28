НОЧЬ, ПАРК, КИНО!

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В Железногорске впервые прошел фестиваль уличного кино

Почти 500 железногорцев собрал фестиваль уличного кино. Площадкой для кинотеатра под открытым небом в субботу, 25 августа, стал городской парк. Зрителям представили 8 короткометражек от молодых режиссеров. В рамках показа можно было проголосовать за лучшую работу. По мнению зрителей, им стала короткометражка «Половинки» режиссера Байбулата Батуллина. Фестиваль уличного кино проходит в формате международной эстафеты.

На главной странице кадр из фильма "Половинки" (режиссер Байбулат Батуллин)