НОЧЬ, ПАРК, КИНО!

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27.08.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия / Культура | Просмотров: 43 | Автор: Татьяна Зимина

В Железногорске впервые прошел фестиваль уличного кино

Почти 500 железногорцев собрал фестиваль уличного кино. Площадкой для кинотеатра под открытым небом в субботу, 25 августа, стал городской парк. Зрителям представили 8 короткометражек от молодых режиссеров. В рамках показа можно было проголосовать за лучшую работу. По мнению зрителей, им стала короткометражка «Половинки» режиссера Байбулата Батуллина. Фестиваль уличного кино проходит в формате международной эстафеты.

 

На главной странице кадр из фильма "Половинки" (режиссер Байбулат Батуллин)



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