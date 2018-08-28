ПРАЗДНИК ЗНАНИЙ!

В городском парке 1 сентября состоится «Классный день!!!».

Творческий коллектив парка, общественные оргнизации, танцевальные и вокальные коллективы города подарят веселый праздник железногорским школьникам и их родителям.

Программа "Классного дня!" на нашем сайте:

Партер клуба «Спутник»

11.00 - 13.00

Показательные выступления и демонстрация пожарной техники.



11.30-13:30

«Я б в пожарные пошел» - игровая программа

Проводит ФГКУ «Специальное управление ФПС №2 МЧС России»

Центральная аллея и площадь у фонтана

13.30

«Открытые творческие площадки» представляют образовательные учреждения города

Сцена у фонтана

13.00

«Большая перемена»- концертная программа с участием творческих коллективов учреждений культуры и образования

15.00

«Модный приговор для школьной формы» - конкурсный показ ученической формы

15.30 -16.30

«Урок добра от группы «Пушистики»» - благотворительная акция с конкурсами и призами



Спортивная аллея

13.30

«Игры нашего двора» - спортивная площадка народных игр, при поддержке Фонда президентских грантов

Фонтан «Верность»

13.00

«Интеллектуальный марафон» - развивающе игры

15.45

«Все на диктант» - ежегодная образовательная акция



Танцевальная площадка

17.00 – 18.30

Классная вечеринка для 5-7 классов

19.00 – 21.30

OPEN AIR для старшеклассников

Вход свободный