ПРАЗДНИК ЗНАНИЙ!
В городском парке 1 сентября состоится «Классный день!!!».
Творческий коллектив парка, общественные оргнизации, танцевальные и вокальные коллективы города подарят веселый праздник железногорским школьникам и их родителям.
Программа "Классного дня!" на нашем сайте:
Партер клуба «Спутник»
11.00 - 13.00
Показательные выступления и демонстрация пожарной техники.
11.30-13:30
«Я б в пожарные пошел» - игровая программа
Проводит ФГКУ «Специальное управление ФПС №2 МЧС России»
Центральная аллея и площадь у фонтана
13.30
«Открытые творческие площадки» представляют образовательные учреждения города
Сцена у фонтана
13.00
«Большая перемена»- концертная программа с участием творческих коллективов учреждений культуры и образования
15.00
«Модный приговор для школьной формы» - конкурсный показ ученической формы
15.30 -16.30
«Урок добра от группы «Пушистики»» - благотворительная акция с конкурсами и призами
Спортивная аллея
13.30
«Игры нашего двора» - спортивная площадка народных игр, при поддержке Фонда президентских грантов
Фонтан «Верность»
13.00
«Интеллектуальный марафон» - развивающе игры
15.45
«Все на диктант» - ежегодная образовательная акция
Танцевальная площадка
17.00 – 18.30
Классная вечеринка для 5-7 классов
19.00 – 21.30
OPEN AIR для старшеклассников
Вход свободный