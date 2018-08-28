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ПРАЗДНИК ЗНАНИЙ!

27.08.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 71 | Автор: Татьяна Зимина

В городском парке 1 сентября состоится «Классный день!!!».

Творческий коллектив парка, общественные оргнизации, танцевальные и вокальные коллективы города подарят веселый праздник железногорским школьникам и их родителям. 

Программа "Классного дня!"  на нашем сайте:

Партер клуба «Спутник»
 11.00 - 13.00  
Показательные выступления и демонстрация пожарной техники.
 
11.30-13:30
 «Я б в пожарные пошел» - игровая программа
Проводит ФГКУ «Специальное управление ФПС №2 МЧС России»
Центральная аллея и площадь у фонтана
13.30
«Открытые творческие площадки» представляют образовательные учреждения города
Сцена у фонтана
13.00 
«Большая перемена»- концертная программа с участием творческих коллективов учреждений культуры и образования
15.00 
«Модный приговор для школьной формы» - конкурсный показ ученической формы
15.30 -16.30
«Урок добра от группы «Пушистики»» - благотворительная акция с конкурсами и призами
 
Спортивная аллея 
13.30 
«Игры нашего двора» - спортивная площадка народных игр, при поддержке Фонда президентских грантов
Фонтан «Верность»
13.00 
«Интеллектуальный марафон» - развивающе игры
15.45 
«Все на диктант» - ежегодная образовательная акция
 
Танцевальная площадка 
17.00 – 18.30 
Классная вечеринка для 5-7 классов
19.00 – 21.30 
OPEN AIR для старшеклассников
Вход свободный



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