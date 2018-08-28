16 тонн мусора убрали с берегов Енисея

В Железногорске впервые прошел фестиваль уличного кино

В городском парке 1 сентября пройдет «Классный день!»

РАДИОПРОГРАММА ОТ 27 АВГУСТА

РАДИОПРОГРАММА ОТ 27 АВГУСТА

В Железногорске прошло заседание штаба по контролю за реализацией программы