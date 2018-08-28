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КАПРЕМОНТ ПОД КОНТРОЛЬ

КАПРЕМОНТ ПОД КОНТРОЛЬ
27.08.18 | Главные темы / Cобытия
В Железногорске прошло заседание штаба по контролю за реализацией программы

КАПРЕМОНТ ПОД КОНТРОЛЬ

27.08.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 42 | Автор: Татьяна Зимина

В Железногорске состоялось заседание штаба по контролю за реализацией программы капитального ремонта.

В нем приняли участие специалисты министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, службы строительного надзора и жилищного контроля, фонда капитального ремонта, представители управляющих компаний и подрядных организаций. Обсудили ход исполнения строительно-монтажных работ на объектах капремонта. В городе завершен ремонт в 23-х домах: в 6 заменили кровли, в двух отремонтировали системы отопления и горячего водоснабжения, ещё в 15-ти домах заменили электросети. В настоящее время работы ведутся на 45 объектах. Для 141 дома разработаны комплекты проектно-сметной документации на капитальный ремонт. Представители подрядных организаций отчитались по объектам, где было зафиксировано отставание в ремонтных работах, и взяли на себя обязательства по их устранению. Все сроки устранения нарушений были закреплены в протоколе заседания. 

Участники штаба также осмотрели дома по ул. Штефана, 4 и 10, где ремонтируют крыши. Здесь подрядчик затянул сроки сдачи. Участники штаба поставили задачу незамедлительно приступать к ремонту на объектах и оперативно решать все вопросы с жильцами квартир.



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