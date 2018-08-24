Главная Сообщить новость Обратная связь Добавить в закладки
Регистрация Войти
ПРОГРАММА "ЭКОЛОГИЧНО" ОТ 24 АВГУСТА

ПРОГРАММА "ЭКОЛОГИЧНО" ОТ 24 АВГУСТА
24.08.18 | Главные темы / Cобытия / Телепередачи
Программа городского радио "ЭкоЛогично" от 24 августа
ПРОГРАММА "КСТАТИ" ОТ 23 АВГУСТА

ПРОГРАММА "КСТАТИ" ОТ 23 АВГУСТА
24.08.18 | Главные темы / Cобытия / Телепередачи
Гость в студии - и.о. главы ЗАТО г. Железногорск Сергей Пешков
РАДИОПРОГРАММА ОТ 24 АВГУСТА

РАДИОПРОГРАММА ОТ 24 АВГУСТА
24.08.18 | Главные темы / Cобытия / Радиопередачи
РАДИОПРОГРАММА ОТ 24 АВГУСТА
НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 22 АВГУСТА

НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 22 АВГУСТА
24.08.18 | Главные темы / Cобытия / Телепередачи
НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 22 АВГУСТА
ПРИХОДИТЕ, ПОКУПАЙТЕ!

ПРИХОДИТЕ, ПОКУПАЙТЕ!
23.08.18 | Главные темы / Cобытия
25 АВГУСТА в Железногорске пройдет сельскохозяйственная ярмарка

ПРОГРАММА "КСТАТИ" ОТ 23 АВГУСТА

24.08.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия / Телепередачи | Просмотров: 39 | Автор: Наталья Кокорина

Гость в студии - и.о. главы ЗАТО г. Железногорск Сергей Пешков



Нравится 0





Ваше Имя:   Ваш E-Mail:  

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Вопрос: Напишите ответ на пример словом: 2+5=
Ответ:


ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
В ПРОГРАММЕ "КСТАТИ" - СЕРГЕЙ ПЕШКОВ

В ПРОГРАММЕ "КСТАТИ" - СЕРГЕЙ ПЕШКОВ
22 августа 2018 | Раздел: Главные темы / Cобытия
В четверг, 23 августа, гостем программы «КСТАТИ» станет станет и.о. главы ЗАТО г.Железногорск Сергей Пешков
ПРОГРАММА "КСТАТИ" ОТ 9 АВГУСТА

ПРОГРАММА "КСТАТИ" ОТ 9 АВГУСТА
9 августа 2018 | Раздел: Главные темы / Cобытия / Телепередачи
Гость в студии - руководитель железногорского хосписа Виктор Стародубцев
ПРОГРАММА "КСТАТИ" ОТ 14 ИЮНЯ

ПРОГРАММА "КСТАТИ" ОТ 14 ИЮНЯ
15 июня 2018 | Раздел: Главные темы / Cобытия / Телепередачи
Гость студии - первый заместитель Главы ЗАТО г.Железногорск по ЖКХ Сергей Пешков
В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ - СЕРГЕЙ ПЕШКОВ

В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ - СЕРГЕЙ ПЕШКОВ
18 апреля 2013 | Раздел: Cобытия
••• 18 апреля в передаче "Открытая студия" примет участие глава администрации ЗАТО Железногорск Сергей Пешков

КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

АФИША ГОРОДА

музей железногорска
центр досуга
железногорский театр оперетты
железногорский парк им. Кирова

СЛУЖБА 112

РЕКЛАМА

ПОГОДА

ПОПУЛЯРНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

МАСТЕР-КЛАСС ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ ПОЖИЛА КРАСИВО! КОММУНАЛЬНЫЕ РАСКОПЫ ЯМОЧНЫЙ РЕМОНТ СБИЛИ ПЕШЕХОДА

АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ

«    Август 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Август 2018 (97)
Июль 2018 (133)
Июнь 2018 (118)
Май 2018 (117)
Апрель 2018 (121)
Март 2018 (109)
Copyright © 2018 tv.k26.ru | свежее телевидение и радио
© Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения администрации МП "Инфоцентр".