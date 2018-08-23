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23.08.18 | Главные темы / Cобытия
25 АВГУСТА в Железногорске пройдет сельскохозяйственная ярмарка
АНОНС ГАЗЕТЫ "ГОРОД И ГОРОЖАНЕ"

АНОНС ГАЗЕТЫ "ГОРОД И ГОРОЖАНЕ"
23.08.18 | Главные темы / Cобытия
Читайте сегодня в свежем выпуске газеты «Город и горожане»
РАДИОПРОГРАММА ОТ 23 АВГУСТА

РАДИОПРОГРАММА ОТ 23 АВГУСТА
23.08.18 | Главные темы / Cобытия / Радиопередачи
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ЯМОЧНЫЙ РЕМОНТ

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22.08.18 | Главные темы / Cобытия
22 августа в России отмечается День Государственного флага

АНОНС ГАЗЕТЫ "ГОРОД И ГОРОЖАНЕ"

23.08.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 43 | Автор: Наталья Кокорина

 Читайте сегодня в свежем выпуске газеты «Город и горожане»

-С руководством 103-й переговоры проведены, оно согласно. Конечно, реакция директора школы была такой же, какая возникла бы и у любого другого директора учебного заведения: это не подарок - иметь филиал на другом берегу Енисея. Это очень сложная задача…

-В редакции газеты «Город и горожане» 16 августа состоялся прямой провод с начальником МУ МВД России по ЗАТО Железногорск Михаилом Кеушем. Главный полицейский города отвечал на вопросы наших читателей и вопросы редакции.

-Люди, проживающие в старых деревянных домах, вынуждены платить взнос на капитальный ремонт. Могут ли обитатели деревяшек надеяться на то, что их все-таки переселят в новые жилища? Данной теме было посвящено одно из последних заседаний депутатской комиссии по социальным вопросам.

-Оксана Елесина родилась и выросла в Железногорске. Сколько себя помнит, всегда была увлечена танцами, музыкой и всем, что касается этого волшебного мира. Еще в детском саду педагоги заметили одаренность девочки и порекомендовали родителям записать ребенка в танцевальный кружок. Маму Оксаны долго упрашивать не пришлось.

-Он приехал сюда в конце июля 1951 года. Приехал не один, с красавицей женой, ожидающей ребенка. Оба молодые специалисты, окончившие знаменитые ленинградские вузы. Олег Николаевич и Клара Михайловна Анциперовы. Типичная советская комсомольская семья - романтики, подвижники, нацеленные на служение Отечеству.

-Куда отдать ребенка? Кружки и секции Железногорска.

И многое другое…



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