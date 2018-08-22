ЯМОЧНЫЙ РЕМОНТ

Советскую отремонтируют в следующем году

Сплошное асфальтирование дорожного полотна на Курчатова начнется 13 сентября и завершится до середины октября. Новый подрядчик станет известен уже на следующей неделе.

На сегодняшний день подрядчик Магистральспецстрой, с которым расторгнут контракт по соглашению сторон, устраняет свои недоработки. По словам руководителя УКСа Сергея Свиридова, строители этой фирмы произвели демонтаж бордюров на проспекте Курчатова (от разделительной полосы улицы Королева в сторону площади Победы), но они, согласно проектно-сметным материалам, вообще не подлежали замене. Сейчас Магистральспецстрой восстанавливает демонтированные поребрики из извлеченных ранее блоков.

- Все поребрики находятся в абсолютно достойном техническом состоянии и простоят еще сто лет, - уверяет Сергей Свиридов.

Восстановление экс-подрядчик проведет до начала основного объема работ на Курчатова, причем за собственный счет.

Ремонт Советской решено перенести на следующий год. Однако явные дефекты дорожного полотна устранят уже в скором времени при помощи ямочного ремонта.

По информации ГиГ