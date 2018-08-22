ДЕНЬ ФЛАГА

22 августа в России отмечается День Государственного флага

Впервые трехцветный российский флаг в качестве государственного символа был официально поднят 22 августа 1991 года над Белым домом в Москве и заменил красное полотнище с серпом и молотом. В этот день на Чрезвычайной сессии Верховного Совета РСФСР было принято постановление считать «полотнище из белой, лазоревой, алой полос» официальным национальным флагом России. 20 августа 1994 года праздник закреплен Указом Президента «О Дне Государственного флага Российской Федерации». В России его отмечают уже в 24 раз.