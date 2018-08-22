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22.08.18 | Главные темы / Cобытия
В четверг, 23 августа, гостем программы «КСТАТИ» станет станет и.о. главы ЗАТО

В ПРОГРАММЕ "КСТАТИ" - СЕРГЕЙ ПЕШКОВ

22.08.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 32 | Автор: Наталья Кокорина

В четверг, 23 августа, гостем программы КСТАТИ станет и.о. главы ЗАТО г.Железногорск Сергей Пешков

Гость в студии расскажет о благоустройстве города, в том числе ремонте дороги на проспекте Курчатова, а также ситуации с ветхим и аварийным жильем.

Смотрите программу КСТАТИ завтра, 23 августа, на канале ЕНИСЕЙ в 19.05 и канале МИР 24 в 20.20 



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