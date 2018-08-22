В ПРОГРАММЕ "КСТАТИ" - СЕРГЕЙ ПЕШКОВ

В четверг, 23 августа, гостем программы КСТАТИ станет и.о. главы ЗАТО г.Железногорск Сергей Пешков

Гость в студии расскажет о благоустройстве города, в том числе ремонте дороги на проспекте Курчатова, а также ситуации с ветхим и аварийным жильем.

Смотрите программу КСТАТИ завтра, 23 августа, на канале ЕНИСЕЙ в 19.05 и канале МИР 24 в 20.20