В ПРОГРАММЕ "КСТАТИ" - СЕРГЕЙ ПЕШКОВ
22.08.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 32 | Автор: Наталья Кокорина
В четверг, 23 августа, гостем программы КСТАТИ станет и.о. главы ЗАТО г.Железногорск Сергей Пешков
Гость в студии расскажет о благоустройстве города, в том числе ремонте дороги на проспекте Курчатова, а также ситуации с ветхим и аварийным жильем.
Смотрите программу КСТАТИ завтра, 23 августа, на канале ЕНИСЕЙ в 19.05 и канале МИР 24 в 20.20
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