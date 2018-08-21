ФИЛЬМЫ ПОД НЕБОМ
21.08.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия / Культура | Просмотров: 19 | Автор: Наталья Кокорина
25 августа в Железногорске впервые пройдет Фестиваль уличного кино.
Наш город - партнер всероссийской эстафеты короткометражного кино, поэтому зрители могут проголосовать за понравившиеся фильмы. Фестиваль пройдет с 17 до 22 часов, конкурсный показ начнется в 20.10.
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