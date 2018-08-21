НАВЕСТИ ПОРЯДОК

Железногорцев приглашают на уборку берега Енисея

Завершающий этап экологического проекта «Чистый берег» пройдёт в Железногорске в пятницу, 24 августа. Планируется уборка берега Енисея в районе памятного камня в Додоново и в районе лагеря «Взлёт». Участвовать могут все желающие, чтобы получить место в бесплатном автобусе до места уборки, желательно позвонить по телефону 76-55-62. Сбор на площади Ленина в 14 часов.