НАВЕСТИ ПОРЯДОК
21.08.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 22 | Автор: Наталья Кокорина
Железногорцев приглашают на уборку берега Енисея
Завершающий этап экологического проекта «Чистый берег» пройдёт в Железногорске в пятницу, 24 августа. Планируется уборка берега Енисея в районе памятного камня в Додоново и в районе лагеря «Взлёт». Участвовать могут все желающие, чтобы получить место в бесплатном автобусе до места уборки, желательно позвонить по телефону 76-55-62. Сбор на площади Ленина в 14 часов.
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