ПОЗДРАВЛЯЕМ!

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21.08.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 34 | Автор: Наталья Кокорина

Новому депутату городского совета вручили мандат

Сегодня на сессии новому депутату городского совета Максиму Овчинникову вручили мандат. Он прошел по общетерриториальному списку партии «Единая Россия». Овчинникову 35 лет, работает в «Атомохране».

Напомним, что место в горсовете освободилось после того, как сложил депутатские полномочия экс-глава города Вадим Медведев.



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