ПОЗДРАВЛЯЕМ!

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Новому депутату городского совета вручили мандат

Сегодня на сессии новому депутату городского совета Максиму Овчинникову вручили мандат. Он прошел по общетерриториальному списку партии «Единая Россия». Овчинникову 35 лет, работает в «Атомохране».

Напомним, что место в горсовете освободилось после того, как сложил депутатские полномочия экс-глава города Вадим Медведев.