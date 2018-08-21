Главная Сообщить новость Обратная связь Добавить в закладки
Регистрация Войти
ФИЛЬМЫ ПОД НЕБОМ

ФИЛЬМЫ ПОД НЕБОМ
21.08.18 | Главные темы / Cобытия / Культура
25 августа в Железногорске впервые пройдет Фестиваль уличного кино
НАВЕСТИ ПОРЯДОК

НАВЕСТИ ПОРЯДОК
21.08.18 | Главные темы / Cобытия
Железногорцев приглашают на уборку берега Енисея
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
21.08.18 | Главные темы / Cобытия
Новому депутату городского совета вручили мандат
ЗНАКОМЬТЕСЬ, ПОЛИЦИЯ!

ЗНАКОМЬТЕСЬ, ПОЛИЦИЯ!
21.08.18 | Главные темы / Cобытия
В оздоровительном лагере «Горный» сотрудники МВД провели увлекательные занятия
ПОЧЕТНОЕ ПРАВО

ПОЧЕТНОЕ ПРАВО
21.08.18 | Главные темы / Cобытия / Спорт
Восемь железногорцев станут участниками эстафеты огня Универсиады в Красноярске

ЗНАКОМЬТЕСЬ, ПОЛИЦИЯ!

21.08.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 23 | Автор: Наталья Кокорина

В Железногорске на базе детского оздоровительного лагеря «Горный» прошла акция «Знакомьтесь, полиция!»

Инспекторы по делам несовершеннолетних подготовили для ребят познавательную викторину по правам ребенка. Татьяна Сахнова и Светлана Самушкина в игровой форме познакомили детей с основными положениями российского законодательства в части охраны прав и свобод несовершеннолетних и ответили на все вопросы ребят.

Сотрудники Госавтоинспекции напомнили школьникам об основных правилах безопасности на дороге, призвали их к внимательности и обратили внимание на необходимость использования защитных элементов при катании на велосипедах, роликах и гироскутерах.

Начальник Отделения по работе с личным составом Евгений Гулак и старший специалист подразделения Алексей Шишалов рассказали подросткам из старших отрядов о службе в полиции. Участники встречи узнали, какими качествами должен обладать сотрудник правоохранительных органов, по каким принципам отбираются кандидаты на службу, а также ознакомились с алгоритмом получения высшего юридического образования на базе ВУЗов системы МВД. Кроме того, для подростков была проведена демонстрация образцов оружия, которое используется сотрудниками органов внутренних дел. Завершая встречу, руководитель кадрового подразделения выразил надежду на то, что в будущем, кто-то из нынешних участников встречи решит связать свою судьбу с нелегкой, но очень нужной профессией сотрудника правоохранительных органов.

 По информации МУ МВД России по ЗАТО г.Железногорск



Нравится 0





Ваше Имя:   Ваш E-Mail:  

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Вопрос: Напишите ответ на пример словом: 4+2=
Ответ:


ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
ПОСТ ПРИНЯЛ

ПОСТ ПРИНЯЛ
12 июля 2018 | Раздел: Главные темы / Cобытия
В полиции Железногорска новый руководитель кадрового подразделения
РАЗГОВОР ПО ДУШАМ

РАЗГОВОР ПО ДУШАМ
2 февраля 2018 | Раздел: Главные темы / Cобытия
Главный полицейский Железногорска пообщался со старшеклассниками 97-й школы
БЕЗОПАСНЫЕ КАНИКУЛЫ

БЕЗОПАСНЫЕ КАНИКУЛЫ
21 августа 2017 | Раздел: Главные темы / Cобытия
В Железногорске полицейские и ветераны ОВД посетили воспитанников лагеря «Горный»
ГАИ ПРИХОДИТ В ДЕТСКИЙ САД

ГАИ ПРИХОДИТ В ДЕТСКИЙ САД
10 октября 2016 | Раздел: Главные темы / Cобытия
Сотрудники Госавтоинспекции напомнили малышам о правилах дорожного движения

КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

АФИША ГОРОДА

музей железногорска
центр досуга
железногорский театр оперетты
железногорский парк им. Кирова

СЛУЖБА 112

РЕКЛАМА

ПОГОДА

ПОПУЛЯРНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

МАСТЕР-КЛАСС ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ ЧЕМ ХОРОШ "ХОРОШИЙ"? ПОЖИЛА КРАСИВО! КОММУНАЛЬНЫЕ РАСКОПЫ СБИЛИ ПЕШЕХОДА

АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ

«    Август 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Август 2018 (84)
Июль 2018 (133)
Июнь 2018 (118)
Май 2018 (117)
Апрель 2018 (121)
Март 2018 (109)
Copyright © 2018 tv.k26.ru | свежее телевидение и радио
© Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения администрации МП "Инфоцентр".