ЗНАКОМЬТЕСЬ, ПОЛИЦИЯ!

В Железногорске на базе детского оздоровительного лагеря «Горный» прошла акция «Знакомьтесь, полиция!»

Инспекторы по делам несовершеннолетних подготовили для ребят познавательную викторину по правам ребенка. Татьяна Сахнова и Светлана Самушкина в игровой форме познакомили детей с основными положениями российского законодательства в части охраны прав и свобод несовершеннолетних и ответили на все вопросы ребят.

Сотрудники Госавтоинспекции напомнили школьникам об основных правилах безопасности на дороге, призвали их к внимательности и обратили внимание на необходимость использования защитных элементов при катании на велосипедах, роликах и гироскутерах.

Начальник Отделения по работе с личным составом Евгений Гулак и старший специалист подразделения Алексей Шишалов рассказали подросткам из старших отрядов о службе в полиции. Участники встречи узнали, какими качествами должен обладать сотрудник правоохранительных органов, по каким принципам отбираются кандидаты на службу, а также ознакомились с алгоритмом получения высшего юридического образования на базе ВУЗов системы МВД. Кроме того, для подростков была проведена демонстрация образцов оружия, которое используется сотрудниками органов внутренних дел. Завершая встречу, руководитель кадрового подразделения выразил надежду на то, что в будущем, кто-то из нынешних участников встречи решит связать свою судьбу с нелегкой, но очень нужной профессией сотрудника правоохранительных органов.

По информации МУ МВД России по ЗАТО г.Железногорск