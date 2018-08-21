ПОЧЕТНОЕ ПРАВО
Восемь железногорцев станут участниками эстафеты огня Универсиады в Красноярске
Право пронести факел с огнем по улицам своих городов получили жители России, которые добились больших успехов в спорте, культуре, искусстве, образовании, науке и других сферах.
Всего в масштабном проекте, который охватит 30 российских городов, примут участие 665 факелоносцев. Эстафета огня Зимней универсиады-2019 стартует 20 сентября, в Международный день студенческого спорта. Столица Студенческих игр – Красноярск – встретит огонь 1 марта 2019 года.
В Железногорске факел Универсиады пронесут 26 февраля. Победителями конкурса, участниками эстафеты огня Зимней универсиады-2019 стали:
1. Запорожская Евгения
2. Колтахова Виолетта
3. Коноплева Анастасия
4. Легонькова Дарья
5.Полянская Людмила
6. Полянский Дмитрий
7. Спирин Александр
8. Терентьева Кристина
По информации ГиГ