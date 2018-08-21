ПОЧЕТНОЕ ПРАВО

Восемь железногорцев станут участниками эстафеты огня Универсиады в Красноярске

Право пронести факел с огнем по улицам своих городов получили жители России, которые добились больших успехов в спорте, культуре, искусстве, образовании, науке и других сферах.

Всего в масштабном проекте, который охватит 30 российских городов, примут участие 665 факелоносцев. Эстафета огня Зимней универсиады-2019 стартует 20 сентября, в Международный день студенческого спорта. Столица Студенческих игр – Красноярск – встретит огонь 1 марта 2019 года.

В Железногорске факел Универсиады пронесут 26 февраля. Победителями конкурса, участниками эстафеты огня Зимней универсиады-2019 стали:

1. Запорожская Евгения

2. Колтахова Виолетта

3. Коноплева Анастасия

4. Легонькова Дарья

5.Полянская Людмила

6. Полянский Дмитрий

7. Спирин Александр

8. Терентьева Кристина

По информации ГиГ