ПРИХОДИТЕ, ПОКУПАЙТЕ!

Администрация ЗАТО г. Железногорск приглашает жителей городского округа посетить сельскохозяйственную ярмарку, которая будет проходить 25 августа с 10.00 до 15.00 в районе площади «Ракушка»



Будет представлена сельскохозяйственная продукция:

- свежее охлажденное мясо (говядина, свинина, баранина);

- колбасные изделия, мясные деликатесы;

- охлажденная курица;

- сыры, сливочное масло;

- мед, продукция пчеловодства;

- крупы, растительное масло;

- соленые и сушеные грибы;

- сухофрукты, орехи;

- свежие овощи, зелень.



Также будут в продаже теплые вещи из Монголии, детские игрушки отечественного производства, деревянные изделия и сувениры, унты.