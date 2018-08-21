ПРИХОДИТЕ, ПОКУПАЙТЕ!

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20.08.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 35 | Автор: Наталья Кокорина

Администрация ЗАТО г. Железногорск приглашает жителей городского округа посетить сельскохозяйственную ярмарку, которая будет проходить 25 августа с 10.00 до 15.00 в районе площади «Ракушка»

Будет представлена сельскохозяйственная продукция:
- свежее охлажденное мясо (говядина, свинина, баранина);
- колбасные изделия, мясные деликатесы;
- охлажденная курица;
- сыры, сливочное масло;
- мед, продукция пчеловодства;
- крупы, растительное масло;
- соленые и сушеные грибы;
- сухофрукты, орехи;
- свежие овощи, зелень.

Также будут в продаже теплые вещи из Монголии, детские игрушки отечественного производства, деревянные изделия и сувениры, унты.



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