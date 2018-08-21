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УСПЕЙ ЗАПИСАТЬСЯ!

20.08.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 36 | Автор: Наталья Кокорина

Запись в учреждения дополнительного образования стартует на этой неделе

Сегодня уже открылся прием на станции юных техников. Нужно прийти в СЮТ, вписать свое имя и данные в регистрационный лист выбранного направления, запомнить дату, время и место собеседования. Задать вопросы можно дежурному методисту с 11:00 до 18:00 в рабочие дни.

Запись в объединения Дворца творчества начнется 22 августа и будет работать с 9:00 до 18:00 часов.

Записаться в объединения клубов по месту жительства можно после 27 августа у педагогов-организаторов в клубах.



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