УСПЕЙ ЗАПИСАТЬСЯ!
20.08.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 36 | Автор: Наталья Кокорина
Запись в учреждения дополнительного образования стартует на этой неделе
Сегодня уже открылся прием на станции юных техников. Нужно прийти в СЮТ, вписать свое имя и данные в регистрационный лист выбранного направления, запомнить дату, время и место собеседования. Задать вопросы можно дежурному методисту с 11:00 до 18:00 в рабочие дни.
Запись в объединения Дворца творчества начнется 22 августа и будет работать с 9:00 до 18:00 часов.
Записаться в объединения клубов по месту жительства можно после 27 августа у педагогов-организаторов в клубах.
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