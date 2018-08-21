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ВНИМАНИЮ ДОЛЖНИКОВ!

20.08.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 51 | Автор: Наталья Кокорина

МП ГЖКУ проводит акцию "В Новый год - без долгов!"

Уважаемые жильцы!

Информация для тех, кто имеет долг по оплате услуг МП ГЖКУ:
при оплате Вами основного долга в срок до 31 октября 2018 года, МП ГЖКУ гарантирует списание суммы пеней в полном объеме.

Спешите воспользоваться возможностью решить вопрос оплаты долга в досудебном порядке.

Встретим Новый год без долгов!

Фото ГИГ



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