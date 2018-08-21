ВНИМАНИЮ ДОЛЖНИКОВ!

МП ГЖКУ проводит акцию "В Новый год - без долгов!"



Уважаемые жильцы!



Информация для тех, кто имеет долг по оплате услуг МП ГЖКУ:

при оплате Вами основного долга в срок до 31 октября 2018 года, МП ГЖКУ гарантирует списание суммы пеней в полном объеме.



Спешите воспользоваться возможностью решить вопрос оплаты долга в досудебном порядке.



Встретим Новый год без долгов!



Фото ГИГ