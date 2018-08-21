ГХК – ГОРОДУ

При поддержке #ГХК в рамках грантового конкурса ТОП-20 реализован индивидуальный проект железногорца Николая Вертунова «Площадка для общефизической подготовки» на лыжной базе «Снежинка»

Благодаря гранту ГХК на месте бывшей свалки появилась новая спортивная площадка, оборудованная спортивным снарядами и тренажёрами. На грант приобрели три снаряда – для пресса, подтягивания и отжимания.

17 августа состоялось открытие площадки. В этот день около 30 юных спортсменов - лыжников приняли участие в так называемой круговой тренировке, включающей круг бега, подтягивания и отжимания на тренажёрах.

По словам инициатора проекта, пенсионера Николая Вертунова, он впервые стал участником и победителем грантового конкурса ГХК «ТОП-20». Это позволило осуществить давнюю мечту – создать спортивную площадку для общефизической подготовки под открытым небом для всех желающих, в первую очередь для детворы. Тренажеры установлены и надёжно закреплены. Заниматься на них можно круглый год.

«Такой площадки не хватало, - считает Николай Вертунов. - Идею подсказал председатель спортсовета ГХК Владимир Фольц, а генеральный директор ГХК Пётр Гаврилов поддержал и предложил включиться в программу ТОП-20. Спасибо ГХК за то, что помогли, надеемся, комбинат поможет и закончить лыжные трассы, построить стадион, стрельбище для биатлонистов».

Кстати, ГХК не только выделил грантовые средства на приобретение спортивных снарядов, но и выделил машину гравия для отсыпки площадки.

Подарком всем участникам тренировки стало хорошее настроение плюс шоколадка для каждого.

По информации сайта ГХК