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ПОПЫТКА ОГРАБЛЕНИЯ

ПОПЫТКА ОГРАБЛЕНИЯ
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ПОПЫТКА ОГРАБЛЕНИЯ

17.08.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 27 | Автор: Наталья Кокорина

 Задержан подозреваемый в попытке ограбления 80-летнего пенсионера

В дежурную часть полиции поступил звонок от молодого человека, который сообщил, что на остановке общественного транспорта мужчина пытается отобрать сумку у пожилого человека. В течение нескольких минут на место происшествия прибыл мобильный наряд патрульно-постовой службы. При виде сотрудников полиции злоумышленник бросился бежать, однако вскоре был задержан.

Полицейские установили, что потерпевший 1938 г.р. снял деньги в сумме более 20 тысяч рублей с пластиковой карты в банкомате и направлялся к автобусной остановке. Внезапно он почувствовал, что его сумку с деньгами пытаются отобрать. Пенсионер не выпустил имущество и от резкого толчка упал на асфальт. После задержания подозреваемого, полицейские вызвали потерпевшему скорую помощь, пожилой мужчина доставлен в больницу. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

В отношении 38-летнего мужчины следователями возбуждено уголовное дело. В настоящее время мужчина находится под арестом. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

По информации МУ МВД России по ЗАТО г.Железногорск



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