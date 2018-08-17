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ПАТП ИНФОРМИРУЕТ

17.08.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 44 | Автор: Наталья Кокорина

191 маршрут прекращает работу

Как сообщает сайт ПАТП, с 26 августа автобусы из Железногорска до Предмостной площади перестанут ходить. Вместо этого через Предмостную ежедневно будут ходить три рейса 189 маршрута.

— в 6:00, 10:50 и 17:00 в рабочий день,

— в 6:00, 11:00 и 17:10 в выходной день.




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