ПАТП ИНФОРМИРУЕТ

191 маршрут прекращает работу

Как сообщает сайт ПАТП, с 26 августа автобусы из Железногорска до Предмостной площади перестанут ходить. Вместо этого через Предмостную ежедневно будут ходить три рейса 189 маршрута.

— в 6:00, 10:50 и 17:00 в рабочий день,

— в 6:00, 11:00 и 17:10 в выходной день.



