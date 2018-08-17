И СНОВА МОШЕННИКИ

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17.08.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 33 | Автор: Наталья Кокорина

Житель Железногорска лишился сбережений, перезвонив по номеру, указанному в смс-сообщении

В дежурную часть МУ МВД России по ЗАТО г.Железногорск поступило сообщение от местного жителя, с банковской карты которого неизвестными были похищены деньги в сумме 50 тысяч рублей. Сотрудники полиции установили, что на сотовый телефон потерпевшего пришло смс-сообщение с информацией о блокировке банковской карты. Потерпевший перезвонил по указанному номеру и, полагая, что общается с сотрудником банка, выполнил все указания мошенника (сообщал пароли и коды, которые приходили на телефон). В результате действий заявителя, с его банковского счета были списаны деньги в сумме 50 тысяч рублей.

Полиция напоминает, что при получении сообщений, в которых сообщается о блокировке, приостановлении срока действии банковской карты, необходимо связываться с представителями банка только по номеру, который непосредственно указан на карте. В иных случаях, вы рискуете потерять свои сбережения. Будьте бдительны!

По информации МУ МВД России по ЗАТО г.Железногорск



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КОММЕНТАРИИ К СТАТЬЕ:
Дата: Сегодня, 13:39 | Статус: | Автор: Желе , Группа: Гости

А откуда мошенники знают, кому посылать смс? Может стоит начать искать "кротов" в банках или где-нибудь ещё?!

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