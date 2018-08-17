И СНОВА МОШЕННИКИ

Житель Железногорска лишился сбережений, перезвонив по номеру, указанному в смс-сообщении



В дежурную часть МУ МВД России по ЗАТО г.Железногорск поступило сообщение от местного жителя, с банковской карты которого неизвестными были похищены деньги в сумме 50 тысяч рублей. Сотрудники полиции установили, что на сотовый телефон потерпевшего пришло смс-сообщение с информацией о блокировке банковской карты. Потерпевший перезвонил по указанному номеру и, полагая, что общается с сотрудником банка, выполнил все указания мошенника (сообщал пароли и коды, которые приходили на телефон). В результате действий заявителя, с его банковского счета были списаны деньги в сумме 50 тысяч рублей.

Полиция напоминает, что при получении сообщений, в которых сообщается о блокировке, приостановлении срока действии банковской карты, необходимо связываться с представителями банка только по номеру, который непосредственно указан на карте. В иных случаях, вы рискуете потерять свои сбережения. Будьте бдительны!

По информации МУ МВД России по ЗАТО г.Железногорск