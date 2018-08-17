РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

Улицу Пушкина перекроют на три дня



С 23 по 26 августа в связи с проведением ремонтных работ будет перекрыта улица Пушкина. Объезд будет организован по улицам Северная, Решетнёва и Григорьева.



В течение этих трёх дней на данном участке будет выполняться ремонт тепловых сетей