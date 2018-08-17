РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ
17.08.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 28 | Автор: Наталья Кокорина
Улицу Пушкина перекроют на три дня
С 23 по 26 августа в связи с проведением ремонтных работ будет перекрыта улица Пушкина. Объезд будет организован по улицам Северная, Решетнёва и Григорьева.
В течение этих трёх дней на данном участке будет выполняться ремонт тепловых сетей
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