ПРОГРАММА "КСТАТИ" ОТ 16 АВГУСТА

Гость в студии - начальник отдела Госпожнадзора Андрей Куксенко

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ПРОГРАММА "КСТАТИ" ОТ 9 АВГУСТА

5 апреля в программе "Кстати" примет участие начальник следственного отдела МУ МВД России по ЗАТО г.Железногорск Алексей Щербаков