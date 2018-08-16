КУПАНИЕ НЕБЕЗОПАСНО

В озере Железногорска завелся фитопланктон



Несмотря на то что купальный сезон закончился и городское озеро покрылось зелеными водорослями, железногорцы продолжают пляжный сезон. Теплые августовские дни тому способствуют. Больше всего в воде детей. Однако специалисты санитарного надзора предупреждают: купание в это время уже небезопасно.

Цветение в этом году из-за особых погодных условий началось гораздо позже обычного - 10 августа. Как сообщают в Межрегиональном управлении №51 ФМБА России, это процесс природный: в озере активно развивается фитопланктон, что приводит к изменению свойств и цвета воды. Но и люди вносят свою лепту, оставляя после себя на берегах мусор и остатки пищи. В результате водоем загрязняется органическими веществами, что заметно ускоряет рост водорослей.

- Цветущая вода сама по себе мутная, а значит, пропускает мало дневного света. Это нарушает фотосинтез и приводит к снижению растворенного кислорода. Параллельно с водорослями и другими растениями начинают размножаться бактерии, - объясняет ситуацию Татьяна Клапченко, начальник отдела санитарного надзора управления. - Поэтому, когда скопление зелени становится критичным, заходить в воду нельзя. В ней появляются нитраты и вредные микроорганизмы, которые могут оказать негативное воздействие на здоровье человека. Самые распространенные болезни из-за низкого качества воды - конъюнктивит, дерматит, кишечные расстройства и аллергические реакции, к которым особенно чувствительны дети..

По информации ГИГ