КУПАНИЕ НЕБЕЗОПАСНО
В озере Железногорска завелся фитопланктон
Несмотря на то что купальный сезон закончился и городское озеро покрылось зелеными водорослями, железногорцы продолжают пляжный сезон. Теплые августовские дни тому способствуют. Больше всего в воде детей. Однако специалисты санитарного надзора предупреждают: купание в это время уже небезопасно.
Цветение в этом году из-за особых погодных условий началось гораздо позже обычного - 10 августа. Как сообщают в Межрегиональном управлении №51 ФМБА России, это процесс природный: в озере активно развивается фитопланктон, что приводит к изменению свойств и цвета воды. Но и люди вносят свою лепту, оставляя после себя на берегах мусор и остатки пищи. В результате водоем загрязняется органическими веществами, что заметно ускоряет рост водорослей.
По информации ГИГ