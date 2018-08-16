АНОНС ГАЗЕТЫ "ГОРОД И ГОРОЖАНЕ"

Читайте в свежем выпуске газеты «Город и горожане»

-Совместно с Муниципальным архивом «ГиГ» подготовил весьма увлекательный экскурс в историю города. На этот раз приглашаем всех в баню! Тем более что и достойный повод имеется - 19 августа бане «Нега» на Восточной исполняется 35 лет.

-Железногорск опутан сетью магазинов, торгующих разливным пивом в большом ассортименте. Хмельные реки, пивные причалы, бакбиры - не город, а одна большая пивточка! Именно на это жалуются нам горожане.

-Своего очередного почетного Железногорск выбирает традиционно ко Дню города. Список впечатляет: люди все действительно достойные почета и уважения, очень много сделавшие для нашего закрытого города. Ну вот, давайте знакомиться: Александр Устинов.

-Узнав о том, что в конце июля президент России подписал закон о компенсации взносов на капремонт лицам старше 70 лет, пожилые железногорцы стали массово обращаться в соцзащиту с требованием о компенсации. Но получили ответ - никаких компенсаций им не полагается.

-О грандиозных планах, общественниках, новых спортивных объектах и миллиардах рублей «ГиГ» побеседовал с руководителем Управления по физической культуре и спорту Сергеем Афониным.

-А также зеленое озеро, новые участники фотоконкурса «Звезды и горожане», яблочный спас и очень много спорта