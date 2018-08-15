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ВОПРОСЫ ПО КАЧЕСТВУ

15.08.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 10 | Автор: Наталья Кокорина

Роспотребнадзор запустил горячую линию по качеству школьных принадлежностей

С сегодняшнего дня, 15 августа, Красноярский Роспотребнадзор запустил горячую линию по вопросам качества и безопасности детских товаров и школьных принадлежностей. 

Задать интересующие вопросы специалистам, чтобы грамотно собрать ребёнка в школу, можно по телефонам «горячей линии» Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю: 8(391)226-89-50 

Звонки будут принимать от всех жителей Красноярского края до 3 сентября с 10:00 до 17.00 (обед с 12:00 до 13:00), в пятницу до 16:00.

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