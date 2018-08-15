Главная Сообщить новость Обратная связь Добавить в закладки
Регистрация Войти
ВОПРОСЫ ПО КАЧЕСТВУ

ВОПРОСЫ ПО КАЧЕСТВУ
15.08.18 | Главные темы / Cобытия
Роспотребнадзор запустил горячую линию по качеству школьных принадлежностей
С ПЕСНЕЙ ПО МАНЕ

С ПЕСНЕЙ ПО МАНЕ
15.08.18 | Главные темы / Cобытия
Железногорский режиссер приступил к съемкам бард-мюзикла
ЗАКРЫТ ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ

ЗАКРЫТ ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ
15.08.18 | Главные темы / Cобытия
На стадионе "Труд" начинается завершающий этап ремонта беговой дорожки
РАДИОПРОГРАММА ОТ 15 АВГУСТА

РАДИОПРОГРАММА ОТ 15 АВГУСТА
15.08.18 | Главные темы / Cобытия / Радиопередачи
РАДИОПРОГРАММА ОТ 15 АВГУСТА
НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 14 АВГУСТА

НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 14 АВГУСТА
15.08.18 | Главные темы / Cобытия / Телепередачи
НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 14 АВГУСТА

ЗАКРЫТ ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ

15.08.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 14 | Автор: Наталья Кокорина



На стадионе "Труд" начинается завершающий этап ремонта беговой дорожки

С 15 августа он временно закрыт для посещений. Подрядчику предстоит устранить часть технических дефектов, которые обнаружились после первого этапа работ. Поскольку полимерному покрытию требуется время для застывания, наступать на него будет нельзя.

Управление физической культуры и спорта убедительно просит всех спортсменов и любителей активного отдыха временно бегать в других местах, чтобы ремонт завершился с желаемым результатом и впредь занятия спортом были приятными и безопасными.

Дата открытия стадиона будет сообщена дополнительно.

Фото:БезФормата.Ru



Нравится 0





Ваше Имя:   Ваш E-Mail:  

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Вопрос: Напишите ответ на пример словом: 2+5=
Ответ:


ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
РЕМОНТ ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ

РЕМОНТ ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ
19 июля 2018 | Раздел: Главные темы / Cобытия
Трещины на новой беговой дорожке стадиона "Труд" должны устранить (видео)
БЕГАТЬ ЗАПРЕЩЕНО!

БЕГАТЬ ЗАПРЕЩЕНО!
11 июля 2018 | Раздел: Главные темы / Cобытия
На стадионе "Труд" началась заливка резинового покрытия беговой дорожки
БЕГАЙ НА ЗДОРОВЬЕ!

БЕГАЙ НА ЗДОРОВЬЕ!
31 июля 2017 | Раздел: Главные темы / Cобытия
6 августа на стадионе "Труд" состоится любительский пробег "ЧАСовой бег"
ОБНОВЛЕНИЕ КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ

ОБНОВЛЕНИЕ КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ
27 июля 2016 | Раздел: Главные темы / Cобытия
В Железногорске завершен ремонт здания стадиона «Труд»

КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

АФИША ГОРОДА

музей железногорска
центр досуга
железногорский театр оперетты
железногорский парк им. Кирова

СЛУЖБА 112

РЕКЛАМА

ПОГОДА

ПОПУЛЯРНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

ВСЕ ФЛАГИ В ГОСТИ К НАМ! МАСТЕР-КЛАСС ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ ЧЕМ ХОРОШ "ХОРОШИЙ"? ПОЖИЛА КРАСИВО! КОММУНАЛЬНЫЕ РАСКОПЫ

АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ

«    Август 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Август 2018 (60)
Июль 2018 (133)
Июнь 2018 (118)
Май 2018 (117)
Апрель 2018 (121)
Март 2018 (109)
Copyright © 2018 tv.k26.ru | свежее телевидение и радио
© Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения администрации МП "Инфоцентр".