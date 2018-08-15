ЗАКРЫТ ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ
15.08.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 14 | Автор: Наталья Кокорина
На стадионе "Труд" начинается завершающий этап ремонта беговой дорожки
С 15 августа он временно закрыт для посещений. Подрядчику предстоит устранить часть технических дефектов, которые обнаружились после первого этапа работ. Поскольку полимерному покрытию требуется время для застывания, наступать на него будет нельзя.
Управление физической культуры и спорта убедительно просит всех спортсменов и любителей активного отдыха временно бегать в других местах, чтобы ремонт завершился с желаемым результатом и впредь занятия спортом были приятными и безопасными.
Дата открытия стадиона будет сообщена дополнительно.
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