ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!

В Железногорске разыскивается 16-летний подросток



Межмуниципальным управлением по Железногорску разыскивается пропавший без вести несовершеннолетний Мурыгин Валерий Максимович, 01.02.2002 г.р., который 05.08.2018 года около 10 часов ушел из дома по ул. Маяковского, 24, и до настоящего времени его местонахождение не известно.



Приметы разыскиваемого:

Мурыгин Валерий Максимович, 01.02.2002 г.р. Зарегистрирован и проживает по адресу: ул. Маяковского, 24

На вид: 16 лет, рост около 175 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, короткие, глаза серо-зеленые, тип лица европейский.



Был одет: футболка темного цвета, джинсы черного цвета, кеды красного цвета с белой подошвой и белыми шнурками,



Особые приметы: Над правым виском в волосистой части головы родинка диаметром около 1 см.



Уважаемые граждане! Если вы располагаете какой-либо информацией в отношении разыскиваемого сообщите о данном факте в дежурную часть Межмуниципального управления МВД России по ЗАТО г. Железногорск, ул. Ленина, 67а,

тел. 8 (3919) 74-58-58.