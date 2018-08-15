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ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!

14.08.18 | Раздел: Главные темы / Происшествия | Просмотров: 60 | Автор: Галина Процкая

В Железногорске разыскивается 16-летний подросток 

Межмуниципальным управлением по Железногорску разыскивается пропавший без вести несовершеннолетний Мурыгин Валерий Максимович, 01.02.2002 г.р., который 05.08.2018 года около 10 часов ушел из дома по ул. Маяковского, 24, и до настоящего времени его местонахождение не известно.

Приметы разыскиваемого:
Мурыгин Валерий Максимович, 01.02.2002 г.р. Зарегистрирован и проживает по адресу: ул. Маяковского, 24
На вид: 16 лет, рост около 175 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, короткие, глаза серо-зеленые, тип лица европейский.

Был одет: футболка темного цвета, джинсы черного цвета, кеды красного цвета с белой подошвой и белыми шнурками,

Особые приметы: Над правым виском в волосистой части головы родинка диаметром около 1 см.

Уважаемые граждане! Если вы располагаете какой-либо информацией в отношении разыскиваемого сообщите о данном факте в дежурную часть Межмуниципального управления МВД России по ЗАТО г. Железногорск, ул. Ленина, 67а,
тел. 8 (3919) 74-58-58.



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