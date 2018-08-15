ГОЛОСУЙ, ГДЕ УДОБНО

Жители Красноярского края на портале госуслуг могут выбрать удобный для них избирательный участок заранее





9 сентября 2018 года в единый день голосования в Красноярском крае пройдут выборы губернатора. Жители региона могут подать заявление о включении в список избирателей любого избирательного участка в пределах соответствующего избирательного округа на портале госуслуг, не выходя из дома.

Так, чтобы проголосовать на выборах губернатора не по месту регистрации, а по адресу удобного или ближайшего избирательного участка жители края могут заполнить электронную форму заявления на портале госуслуг в срок до 23.59 5 сентября 2018 года по московскому времени.

Для подачи заявления необходимо зарегистрироваться на госуслугах и подтвердить свою учетную запись. Далее на портале гражданин выбирает удобный для него избирательный участок и подает заявку, заполнив электронную форму заявления. При подаче заявления необходимо выбрать "Участвовать в региональных выборах". Подать заявление можно только один раз.

После обработки заявления Центральной избирательной комиссией РФ в личный кабинет гражданина на госуслугах поступит подтверждение и распечатываемая часть заявления с информацией о выбранном избирательном участке. Заявление можно распечатать или сохранить на мобильном устройстве, его необходимо предъявить 9 сентября 2018 года в единый день голосования вместе с паспортом гражданина РФ, придя по адресу выбранного избирательного участка.

Дополнительная информация для СМИ по телефону + 7 (391) 273-05-09, Анастасия Пчёлкина.

Информация krskstate.ru