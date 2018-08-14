КИНО НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ

25 августа в парке Железногорска пройдет фестиваль уличного кино

Мероприятие приурочено ко Всемирному дню кино, сообщает сайт ГиГ.

Главным событием праздника станет показ конкурсных работ молодых авторов со всей России в рамках Всемирного фестиваля уличного кино. В этом году в нем примут участие более 1100 городов и населенных пунктов. Юбилейный тур охватит более миллиона зрителей в 67 странах мира.

В рамках конкурсных просмотров зрители смогут проголосовать за понравившиеся работы. Результаты местного голосования будут учтены при итоговом подсчете голосов.

Помимо кинопоказа организаторы подготовили для железногорцев различные интерактивные площадки и мероприятия. Гостей ждет кино-пикник с попкорном, а также события в формате 4К: кино-квест, кино-квиз, кино-караоке и кино-концерт.

Для детей откроется площадка «МультяшКИНО», где пройдут мастер-классы, просмотр мультфильмов и будет работать секретная лаборатория добрых дел.

Горожанам предстоит оценить и выбрать лучшие работы молодых российских авторов. Самых заядлых киноманов ждет кинолотерея с призами от партнеров.

Фестиваль пройдет на площадке «Собольки» с 17.00 до 22.00.

Кстати, для жителей Первомайского кинопоказы будут организованы 16 и 17 августа на площади ДК «Юность». Начало в 20.00.

Фото: ГиГ