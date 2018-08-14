СТАВКА НА РЕЗУЛЬТАТ

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13.08.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 33 | Автор: Галина Процкая

В Красноярском крае объявлен отбор подрядных организаций для участия в программе капитального ремонта

Министерство промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края принимает заявки на включение в реестр квалифицированных подрядных организаций, которые могут выполнять капремонт многоквартирных домов в крае.

Отбор продлится с 9 по 29 августа 2018 года. Подать заявку можно на национальной электронной площадке, при этом номера извещений о предварительном отборе для включения в реестр квалифицированных подрядных организаций доступны на сайте www.gkh24.ru в разделе "Капитальный ремонт". Условия подачи заявки закреплены в постановлении Правительства РФ от 01.07.2016 № 615.

Рассмотрение представленных заявок завершится на заседании комиссии, в которую входят представители общественных организаций Красноярского края, члены общественных советов при органах исполнительной власти, эксперты отрасли.

"Мы продолжаем формировать реестр квалифицированных подрядных организаций для выполнения работ по программе капитального ремонта. Ключевое значение в этом процессе должна иметь активная позиция глав муниципальных образований, которые могут рекомендовать и ручаться за подрядчиков, работающих на их территориях. Кроме того, мы делаем ставку на вовлечение организаций из соседних субъектов, которые показали достойные результаты при выполнении работ по программе капремонта своих регионов", – подчеркнул министр промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края Анатолий Цыкалов.

В настоящее время в реестре Красноярского края состоит 314 квалифицированных подрядных организаций, сообщает муниципальный портал.



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