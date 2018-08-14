СТАВКА НА РЕЗУЛЬТАТ
В Красноярском крае объявлен отбор подрядных организаций для участия в программе капитального ремонта
Министерство промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края принимает заявки на включение в реестр квалифицированных подрядных организаций, которые могут выполнять капремонт многоквартирных домов в крае.
Отбор продлится с 9 по 29 августа 2018 года. Подать заявку можно на национальной электронной площадке, при этом номера извещений о предварительном отборе для включения в реестр квалифицированных подрядных организаций доступны на сайте www.gkh24.ru в разделе "Капитальный ремонт". Условия подачи заявки закреплены в постановлении Правительства РФ от 01.07.2016 № 615.
Рассмотрение представленных заявок завершится на заседании комиссии, в которую входят представители общественных организаций Красноярского края, члены общественных советов при органах исполнительной власти, эксперты отрасли.
В настоящее время в реестре Красноярского края состоит 314 квалифицированных подрядных организаций, сообщает муниципальный портал.